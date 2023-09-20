Как сообщили французские СМИ, Украина и Франция обсуждают возможность передачи истребителей Mirage 2000 и якобы "близки к заключению соглашения".

В Воздушных силах прокомментировали публикацию во французских СМИ о возможности получения Украиной истребителей Mirage от Франции.

Так, французский портал Intelligence Online заявил, что Украина и Франция обсуждают возможность передачи украинским летчикам истребителей Mirage 2000, и по данным ресурса, стороны уже якобы "близки к заключению соглашения".

Intelligence Online утверждает, что "недавно представители ВСУ совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения". Речь шла якобы о приобретении Воздушными силами некоторого количества старых истребителей модели Mirage 2000D для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

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В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net скептически отреагировал на эту информацию, и фактически не подтвердил написанное в материале французских журналистов.

"Комментируя эту информацию, Игнат сказал: "Да какие миражи еще, Сколько можно?", - пишет издание.

Истребители Mirage - что о них известно

Mirage 2000D оптимизирован для полетов на малой высоте и наземной атаки/наземной поддержки и может нести капсулы электронной разведки ASTAC, усовершенствованные капсулы инфракрасного/видеонаблюдения/лазерного наведения и запускать крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow и бомбы с лазерным наведением.

Как известно, в начале марта во Франции заявили, что рассматривают передачу Украине истребителей Mirage 2000 и могут начать обучение украинских пилотов в Польше.

Впоследствии французские СМИ сообщили, что на авиабазах во Франции тренируются 30 украинских пилотов. Однако затем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что они там проходят учебные курсы для авианаводчиков, а не пилотов истребителей.

В конце марта сообщалось, что Франция хочет поставить Украине 40 истребителей своего производства - Mirage 2000.

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