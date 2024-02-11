Министр отметил, что РЭБ присоединили к дроновой нормативке.

У Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы. Производителям нужно дать возможность.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, Украина уже работает над тем, чтобы перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы.

"Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию", – рассказал в интервью министр.

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По его словам, компании будут конкурировать между собой за контракты с Министерством обороны.

"РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры", – добавил Федоров.

Кроме того, он указал, что в Минобороны уже начали активное контрактирование средств радиолетеронной борьбы, а в будущем даже возможно создание отдельной бригады РЭБ.

РЭБ в Украине - главные новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина увеличивает производство средств РЭБ, которые позволяют определять вражеские цели и сбивать их с курса.

Президент Владимир Зеленский отметил, что среди главных вопросов в обороне Украины - укрепление РЭБ и усиление ПВО.

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