Даже при самом худшем сценарии речь не идет о том, что уже "завтра" F-16 не смогут взлететь.

Украинские истребители F-16 могут остаться без надлежащего обслуживания, если Дональд Трамп продолжит блокировать поставки помощи в Украину. Как отмечают аналитики Defense Express, западные СМИ писали прежде всего об обновлении программного обеспечения контейнера РЭБ AN/ALQ-131, но на самом деле следует понимать, что вся боеспособность этого истребителя зависит от США.

"В частности существует вопрос, где брать запасные части, обслуживать двигатели, системы, узлы и агрегаты самого F-16. А также, где брать вооружение к нему, в частности ракеты "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120, вместе со средствами поражения наземных целей", - говорится в статье.

Впрочем, как отмечают аналитики, никакой "магической кнопки", которая позволяет из Вашингтона дистанционно выключить F-16 нет. А без официального обслуживания истребители могут пролетать еще довольно значительное время, хотя постепенно их возможности будут деградировать. Кроме того, если реэкспорт вооружения в Украину не заблокирован, то необходимые детали можно будет заказать через дружественные европейские страны.

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Аналитики приводят два примера ситуации, когда США уже прекращали поддержку своих боевых самолетов.

Так, в 2005 году США наложили эмбарго против Венесуэлы, которая с тех пор официально не имеет доступа к американским запасным частям F-16. Но эти истребители в Венесуэле продолжают летать, хотя и не в таком количестве, поскольку единственным путем их поддержки остался разбор на детали части самолетов и серые схемы завоза комплектующих.

Еще один пример - Иран, который с 1984 года находится под эмбарго со стороны США в поставках вооружения. Количество иранских F-14 из-за потерь, аварий, катастроф, угонов, старения и каннибализма безальтернативно сокращалось и сейчас оценивается в примерно 10 самолетов.

"То есть в любом случае, речь не идет о том, что уже "завтра" F-16 не смогут подняться в небо даже при худшем сценарии тотального запрета США даже по реэкспорту", - отмечают аналитики.

Западные истребители в Украине

Как писал Forbes, даже если США прекратят поддержку F-16, то украинцы могут переложить бремя воздушных помех на французские истребители Dassault Mirage 2000.

Также ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что в ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.

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