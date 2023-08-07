Юрий Игнат отметил, что Силам обороны надо больше такого оружия.

Бойцы Сил обороны Украины эффективно используют западные дальнобойные ракеты, в частности французские SCALP. Украинским бойцам нужно больше такого оружия, чтобы уничтожать вражеские цели.

"Как видите, Эйфелева башня "вписалась" в украинский трезубец. Это так символично и красиво выглядит. Ну и знаете, что враг уже давно в своих публикациях показывает, что ракеты Storm Shadow и SCALP "применяются". Даже там какие-то запчасти показывали", - рассказал представителя Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне.

При этом он указал, что каждая такая ракета "после каждой подписи, а тем более если та подпись от главы государства" летит по назначению, поэтому Украине нужно больше такого оружия.

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"Такие ракеты нам очень нужны. Вы видите их результаты в горящих российских складах, уничтоженных переправах, мостах. Это высокоточное дальнобойное оружие, без шансов для противника. Приближающее нашу победу. Хотелось бы еще с Storm Shadow и SCALP видеть рядом и немецкую ракету", - подытожил Игнат.

Ракеты SCALP в Украине - что известно

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву ракеты большого радиуса действия.

В свою очередь представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что благодаря SCALP ВСУ смогут наносить противнику мощные удары.

6 августа стало известно, что Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP, одну из котрых подписал президент Владимир Зеленский.

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