На "поле" ракет дальнего радиуса действия появилась старая-новая переделка ракеты С-200, отметил аналитик.

Украина разработала новую ракету "Трембита", но пока остается вопросом то, как она покажет себя в деле. При этом, наша страна не стоит на месте и использует все доступные дальнобойные средства, к примеру, давно забытые ракеты С-200.

Такое мнение высказал израильский военный аналитик Давид Шарп. По его словам, насколько опасно то или иное вооружение, покажет лишь практика. И чтобы понять угрозу, которая исходит от ракет "Трембита", необходимо увидеть ее в действии и сделать "минимальную статистическую выборку".

"Ракета "Трембита" выглядит интересно, но вопрос в том, как она покажет себя в деле. Кстати, если уж на то пошло, не так давно появился старый-новый игрок на поле ракет дальнего радиуса – это украинская переделка зенитной ракеты С-200. Судя по всему, она упала на Таганрог не так давно и была применена еще как минимум в нескольких случаях. Насколько я понимаю, очень вряд ли целью был центр Таганрога. Это, по всей видимости, был какой-то сбой в системе прицеливания", – отметил эксперт.

Однак Шарп добавил, что не стал бы считать это изделие перспективным и таким, которое будет серьезным и эффективным фактором.

"Несмотря на то, что у нее дальность приличная – видимо, от 300 до 400 км по наземным целям – она вряд ли является точной и надежной. То есть, здесь удар по точечным целям с хорошей вероятностью выглядит сомнительным. Я удивлюсь, если это окажется иначе. Плюс, не очень понятно, сколько их. Украина давно сняла с вооружения С-200, это было изначально "старье" зенитного назначения. Сколько этих ракет, как с ними удается работать, и какой у них потенциал – не очень понятно", – продолжил он.

В то же время, по словам Шарпа, это яркий пример, когда для нужных целей используется все, что имеется в наличии. И эта идея давно напрашивалась.

"В свое время многие "интересующиеся" риторически интересовались, неужели у украинцев эти С-200 полностью сгнили или утилизированы, и не осталось чего-то, чем бы можно было воспользоваться. И вот, как видите, оказалось возможно. И это один из тех примеров, которые показывают косвенные и прямо, что не только не сидят на месте, но и ищут любые возможности для того, чтобы эта "длинная рука" становилась длиннее и сильнее. При чем, буквально все возможности, начиная от какого-нибудь коммерческого аппарата за 10 тысяч на Алиэкспрессе, и заканчивая такого рода "старьем", которое все равно может быть полезно", – резюмировал он.

Производство вооружения в Украине: актуальные новости

В начале августа стало известно, что украинские изобретатели разработали недорогую крылатую ракету "Трембита". Отмечается, что она способна обойти российские средства ППО, а ее стоимость будет в разы дешевле западных аналогов.

Кроме того, за время полномасштабной войны, развязанной Россией против нашей страны, Украина сделала мощный рывок в производстве дронов. Их принятие на вооружение максимально упрощено. Кроме того, образцы тестируются на помехоустойчивость с применением "трофейных" российских систем.

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