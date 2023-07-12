Теоретически этот удар был возможным.

Украина теоретически могла использовать старые советские ракеты С-200 для ударов по Крыму, но для этого их нужно было усовершенствовать, чтобы существенно увеличить дальность полёта.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя заявления россиян о перехвате украинской баллистики, которой ВСУ хотели пытались ударить по Крымскому мосту.

По словам эксперта, заявленная дальность полёта ракеты составляет 150-180 километров, потому с такими показателями она вряд ли сейчас может достать до озвученного врагом объекта. Особенностью комплекса является то, что он является стационарным и необходимо много инженерных сооружений для пуска этих ракет. При этом С-200 можно усовершенствовать и значительно увеличить дальность полёта.

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"Это возможно, так как разгон ракеты может выполняться разгонными блоками, пороховыми ускорителями и её в принципе можно забросить на большую дальность. Главный вопрос – в её управлении рулями, чтобы она вышла на цель. По идее, теоретически возможно использование этой ракеты по тому же Крымскому мосту или на такую дальность. Умельцев у нас сейчас хватает. Систему связи можно было наладить даже с ретранслятором, а пороховые ускорители вообще не проблема", - сказал он.

Россияне заявили, что Украина нацелила С-200 на Крымский мост - детали

Российские военные заявили, что 9 июля ВСУ якобы попытались атаковать Крымский мост ракетами С-200. По словам начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктора Афзалова, всего якобы запустили 4 ракеты, 2 из которых "перехватила" российская противовоздушная оборона, а ещё две – отклонила РЭБ.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, ракета С-200 достаточно мощная, чтобы нанести повреждения железной дороге или автомобильному пути, но Украина не использовала эти ракеты в течение 2013-2023 годов. В то же время он добавил, что даже если С-200 у нас есть, сохраняются сомнения относительно расстояния удара.