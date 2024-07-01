У американских военно-морских планировщиков есть варианты.

У американских военно-морских планировщиков есть варианты замены дорогостоящих атомных подводных лодок. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что сейчас ВМС США эксплуатируют только большие атомные подводные лодки, которые могут путешествовать тысячи миль на высокой скорости через Тихий и Атлантический океаны и месяцами задерживаться в зонах конфликта. При этом атомные подводные лодки сложные, дорогие и требуют технического обслуживания.

"Новые классы роботизированных подводных аппаратов могут помочь закрыть подводный пробел американцев", - пишет издание. Видео дня

Так, дизель-электрический Orca был примерно 50 футов в длину до того, как ВМС США взяли в руки дизайн. Сервис добавил 35-футовый модуль полезной нагрузки с дверью. С его помощью лодка вытесняет около 85 тонн воды. Она может автономно плавать на расстояние до 6000 миль, периодически всплывая на поверхность и поднимая антенны для связи с операторами.

"Orca также, как и пилотируемая подводная лодка с обычным двигателем, будет запускать свои дизели на поверхности, чтобы заряжать свои батареи. Зарядка батареи во время или под поверхностью является самой большой опасностью и слабостью для пилотируемой подводной лодки - это главная причина, почему ВМС США и Королевский флот настаивают на ядерной энергии для пилотируемых подводных лодок, несмотря на ее ошеломляющую стоимость. Но более высокие уровни опасности гораздо более приемлемы для беспилотной платформы", - говорится в статье.

Авторы также указывают, что какую бы форму ни принял будущий флот роботизированных подводных лодок ВМС США, очевидно, что у американских военно-морских планировщиков есть варианты.

"И они им понадобятся, когда они будут пытаться заполнить пробел под водой, который остался в результате быстрого вывода из эксплуатации старых пилотируемых подводных лодок", - резюмирует издание.

Атомные подводные лодки США - последние новости

В декабре 2023 года атомная подводная лодка США прибыла к берегам Южной Кореи. Ее прибытие произошло на фоне планов КНДР запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

Также УНИАН сообщал, что Пентагон будет печатать детали для атомных подводных лодок на 3D-принтере. Минобороны США планирует только на развитие аддитивных технологий для подводных лодок вложить 300 млн долларов.

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