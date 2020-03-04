Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии попало на видео

Зенитный ракетно-пушечный комплекс был уничтожен с турецкого ударного беспилотника.

В сети появилось видео уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", который Россия поставила режиму Башара Асада.

Кадры опубликовали Clash Report в своем Twitter.

По данным авторов видео, уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта на севере Сирии в городе Саракиб.

"Кадры системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" (SA-22), которая была сбита вооруженными беспилотниками Турции в Саракибе ночью 3 марта", - говорится в сообщении.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir#S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

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Напомним, 27 февраля в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 29 турецких военнослужащих в результате авиаудара. Губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, Рахми Выговоров, сообщил, что турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск (которые поддерживает Россия). Есть также раненые военные, некоторые в тяжелом состоянии.

В Сирии продолжается активная фаза боев за северо-западную провинцию Идлиб. Войска президента Башара Асада при поддержке РФ начали наступление, которое уже окрестили "последней битвой за Идлиб". С другой стороны – оппозиция, которая при поддержке США и Турции пока удерживает контроль над провинцией.