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Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии попало на видео

08:53, 04 марта 2020
Оружие
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Уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта / скриншот из видео

Кадры опубликовали Clash Report в своем Twitter.

По данным авторов видео, уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта на севере Сирии в городе Саракиб.

"Кадры системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" (SA-22), которая была сбита вооруженными беспилотниками Турции в Саракибе ночью 3 марта", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 февраля в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 29 турецких военнослужащих в результате авиаудара. Губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, Рахми Выговоров, сообщил, что турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск (которые поддерживает Россия). Есть также раненые военные, некоторые в тяжелом состоянии.

В Сирии продолжается активная фаза боев за северо-западную провинцию Идлиб. Войска президента Башара Асада при поддержке РФ начали наступление, которое уже окрестили "последней битвой за Идлиб". С другой стороны – оппозиция, которая при поддержке США и Турции пока удерживает контроль над провинцией. 

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