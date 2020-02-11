"Как у России": Трамп похвастался наличием в США супербыстрых ракет (видео)

Трамп отметил, что Москва получила технологии для разработки собственных ракет благодаря администрации Обамы.

Американские военные имеют в своем распоряжении супербыстрые ракеты, заявил в понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп.

"У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне во время выступления перед губернаторами штатов. Об этом сообщает DW.

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По словам Трампа, такие ракеты нужны США, "потому что в России есть нечто подобное". Он считает, что российская сторона смогла освоить новые ракетные технологии, благодаря информации, полученной из планов прежней американской администрации. "Могу рассказать вам, как они получили доступ. Они получили их, возможно, из планов администрации (Барака) Обамы", - сказал президент США.

Трамп добавил, что тогда США не занимались воплощением подобных планов в жизнь. "И это очень плохо", - подчеркнул он. По его словам, не только Россия, но и Китай ведет работу в сфере разработки сверхбыстрых ракет.