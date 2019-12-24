Разработка вертолета для ООС "Атамана" до сих пор находится на начальном этапе – генерал

С установленным вооружением и специальным оборудованием вертолет может использоваться для разведки и наблюдения, огневой поддержки войск и борьбы с танками.

Разработка предприятиями «Укроборонпром» отечественного вертолета МСБ-6 «Атаман» до сих пор находится на начальном этапе. О запуске проекта сообщалось еще в 2015 году.

Об этом в интервью изданию Крылья заявил генерал-майор Игорь Яременко. Он отметил, что для продолжения разработки необходима «стабильная финансовая поддержка».

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МСБ-6 «Атаман» конструируется на базе польского W-3 Сокол и планирует дополнить и частично заменить многоцелевой Ми-8.

Новый вертолет получит новый двигатель и бортовое оборудование. Среди основных задач вертолета – перевозка пассажиров и грузов; участие в антитеррористических операциях и др.

С установленным вооружением и специальным оборудованием вертолет может использоваться для разведки и наблюдения, огневой поддержки войск и борьбы с танками.