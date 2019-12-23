Армия России получила новейший ЗРК С-350

Государственные испытания ЗРК "Витязь" были завершены в апреле 2019 года.

Вооруженные силы России получили новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

Об этом сообщает Naked Science.

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«Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей», - говорится в сообщении концерна «Алмаз-Антея».

Государственные испытания нового зенитного комплекса были завершены в апреле 2019 года. Тогда же стало известно о запуске ЗРК в серийное производство.

С-350 «Витязь» представляет собой новый ЗРК средней дальности. Среди задач комплекса - уничтожение аэродинамических и баллистических целей. Комплекс призван обеспечить войскам максимально возможную защиту от самых разных угроз, в том числе от современных крылатых ракет и даже малозаметных боевых самолетов.

Согласно данным из открытых источников, одна пусковая установка С-350 имеет 12 зенитных ракет. По планам, новый ЗРК должен прийти на смену зенитным ракетным комплексам С-300ПС и Бук-М1-2.

ЗРК С-350 также призван дополнить зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности С-400, принятый на вооружение в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, в России заявили о начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей".