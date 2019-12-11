Грузия показала новый беспилотник с украинскими ракетами (фото)

Разведывательно-ударный БпАК разрабатывается государственным научно-техническим центром «Дельта».

В Грузии представили новый беспилотник вертолетного типа, вооруженный украинскими противотанковыми управляемыми ракетами производства бюро «Луч».

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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Разведывательно-ударный БпАК разрабатывается государственным научно-техническим центром «Дельта».

В мае 2015 года НТЦ «Дельта» представил первый вариант БпЛА на базе американского легкого двухместного поршневого вертолета RotorWay Exec 162F, что был вооружен блоками НАР и 7,62-мм пулеметами M134 Minigun.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины закупают вторую партию отечественных стволов к спаренным 23-мм зенитным установкам ЗУ-23-2, которые недавно были допущены к эксплуатации.