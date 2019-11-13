"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п***расы": опубликован фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов (видео)

Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

Генерал-майор, которому ГБР сообщило о подозрении в деле о закупке некачественных бронежилетов знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба. "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы". Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний. Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ... Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", - сообщил Труба.

По его словам, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

Как отметил директор ГБР, расследование не завершено, будут новые подозрения.

Ранее УНИАН сообщал, что ГБР публиковало переговоры чиновников Минобороны о бракованных бронежилетах.