Эрдоган: запрет на обладание Турцией ядерным оружием "неприемлем"

Эрдоган посетовал, что государства, которые уже имеют ядерное оружие, оказывают активное давление на других с тем, чтобы не допустить приобретения ими военных ядерных технологий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал в среду "неприемлемой" ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками.

Как пишет Радио Свобода, на выступлении в турецком городе Сивас перед сторонниками правящей партии Эрдоган посетовал, что государства, которые уже имеют ядерное оружие, оказывают активное давление на других с тем, чтобы не допустить приобретения ими военных ядерных технологий.

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Упомянув ракеты с ядерными боеголовками, президент Турции сказал (перевод агентства Reuters), что такая ситуация "неприемлема" для него, однако не уточнил, собирается ли Анкара приобретать или разрабатывать оружейные ядерные технологии. Турция подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1980 году, а также подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году.

Эрдоган упомянул Израиль, до которого, по его словам, никто "не может дотронуться", потому что он обладает ядерным оружием. Израиль никогда не подтверждал или отвергал наличие у него ядерного оружия, но по мнению многих наблюдателей Израиль располагает значительным ядерным арсеналом.

Заявления Эрдогана прозвучали на фоне напряжённости между Анкарой и Вашингтоном в связи с закупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ США пригрозили санкциями, однако Эрдоган заявил, что российское вооружение ему нужно для оборонных целей и что он готов рассмотреть варианты закупок схожих американских систем ПРО, если они будут предложены на аналогичных условиях.

Турция давно утверждает, что ей срочно нужны системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе безопасности из-за гражданской войны в соседней Сирии.