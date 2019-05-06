В Одессу прибыл британский корабль-разведчик HMS Echo

Планируется, что в Одессе корабль пробудет три дня.

Сегодня в Одессу прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo.

Как передает корреспондент УНИАН, утром 6 мая в гавань Одесского морского порта зашел разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота.

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Корабль НАТО ошвартовался у одного из причалов морского вокзала порта.

Предполагается, что в Одессе HMS Echo пробудет три дня. Также запланированы совместные учения с украинскими ВМС ВСУ в открытом море.

Как сообщал УНИАН, HMS Echo стал первым кораблем НАТО, который зашел в Одессу после захвата украинских военных моряков в плен РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Визит состоялся 19 декабря 2018 года.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в частности, в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций. Также возможно использование его как корабля управления, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов.

Корабль принят на вооружение в марте 2003 года. Его длина составляет 91 метр, ширина - 17 метров, осадка - 5,5 метра, водоизмещение - около 4 тыс. тонн, скорость - 15 узлов.

Для экипажа в составе 72 человек созданы повышенные условия комфорта. Все моряки проживают в двухместных каютах, кроме командира и его помощника, у которых отдельные каюты. Для выполнения поставленных задач HMS Echo оснащен самыми современными системами сбора данных и сканерами бокового обзора, багатопроменевим эхолотом, оборудованием для исследований проб воды и почвы и тому подобное.

Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun, двух 20-мм скорострельных зенитных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.