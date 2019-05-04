В Британии прошли первые успешные испытания самолета без закрылков

БПЛА использует для контроля движений во время полета потоки воздуха.

Беспилотный летательный аппарат Magma от BAE Systems Plc стал первым самолетом в истории, который маневрирует без помощи закрылков.

Об этом сообщает Naked Science.

Читайте такжеАмериканские ВВС собираются тестировать дроны с искусственным интеллектом

БПЛА использует для контроля движений во время полета потоки воздуха. Они направляются через щели на задней кромке крыла на сверхзвуковых скоростях, что и позволяет самолету двигаться. Magma маневрирует за счет отклоняемого вектора тяги, а регулирует движение благодаря выхлопным газам, которые помогают управлению, отклоняясь в разные направления.

«Мы изготовили наше первое сопло для векторизации тяги из склеенных кусочков пластика и проверили его с помощью фена почти 20 лет назад. Сегодня BAE Systems - это 3D-печать наших деталей из титана, мы испытываем их на задней части реактивного двигателя самолета, разработанного и изготовленного проектной группой», - рассказал старший научный сотрудник и руководитель проекта Magma Билл Кроутер.

Отмечается, что технология, разработанная BAE, может быть легче, надежнее и дешевле в эксплуатации, чем обычные поверхности для управления. Кроме того, как отмечают в пресс-службе, она может сделать самолет практически незаметным на радарах, благодаря меньшему числу зазоров и граней.

Как сообщал УНИАН, ученые NASA и Массачусетского института технологий (MIT) разработали радикально новый тип авиационного крыла, которое состоит из тысяч крошечных компонентов. После успешных испытаний в аэродинамической трубе разработчики утверждают, что их творение значительно улучшит производство самолетов в будущем и усилит гибкость производственного процесса.