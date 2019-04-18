США отказались от разглашения данных о ядерном арсенале

Впервые объемы ядерного арсенала были обнародованы в мае 2010 года по решению администрации Барака Обамы.

Администрация президента США отказалась от практики по раскрытию данных о запасах ядерного оружия страны.

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Об этом Минэнерго США уведомило Федерацию американских ученых, которая изучает проблемы ядерного оружия, передает kommersant. «После тщательного рассмотрения было решено, что запрашиваемая информация не может быть рассекречена в это время», - говорится в письме министерства. Свое решение чиновники оставили без объяснений.

Впервые объемы ядерного арсенала были обнародованы в мае 2010 года по решению администрации Барака Обамы. Ученые в октябре 2018 года попросили обновить данные. Администрация Дональда Трампа предоставила информацию о запасах на 30 сентября 2017 года.

Глава федерального проекта по ядерной информации Ханс Кристенсен заявил, что решение Белого дома было «контрпродуктивно», и нет никакой необходимости скрывать данные. Он отметил, что этим решением администрация Трампа отказывается от давления в вопросах открытости данных на другие обладающие ядерным оружием страны. По словам Кристенсена, это любопытно на фоне критики в адрес России и Китая. «Теперь, кажется, что они поддерживают их секретность», - добавил он.