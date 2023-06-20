Теперь вместо воды там настоящая пустыня.

Обмелевшее после подрыва дамбы россиянами в ночь на 6 июня Каховское водохранилище засняли на видео.

На опубликованном в сети ролике запечатлено, что теперь вместо воды там настоящая пустыня.

"Просто нет слов", - подписал видео автор.

На дне Каховского водохранилища - настоящие сокровища

Напомним, кандидат исторических наук и гидроархеолог Максим Остапенко рассказал, что ожидают найти на дне Каховского водохранилища после подрыва дамбы. По его словам, вода возле Хортицы отошла где-то около 30-40 м и там уже видны новые острова, которые десятилетиями никто не видел:

"Представьте себе, что мы увидим в Великом Лугу, это территория, которая имела ширину до 25 км, междуречья Днепра и Конки, эта территория состояла из сотен островов, озер, рек. Большая часть этой территории осталась неисследованной".

Подрыв Каховской ГЭС - последние данные о последствиях

Как писал УНИАН, по состоянию на утро 20 июня в Херсонской и Николаевской областях в результате подрыва россиянами Каховской дамбы остаются подтопленными 23 населенных пункта, из которых 17 - на неподкотрольных на это время Украине территориях.

Накануне сообщалось, что число жертв от подрыва Каховской ГЭС выросло до 18 человек. В Министерстве внутренних дел сообщили, что нашли тело еще одного человека, который утонул.

"К сожалению, погибло 18 человек. 14 - от утопления, 4 - от огнестрельных ранений во время эвакуации", - говорится в сообщении.

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