Жуткие подробности СМИ рассказала Юлия. Именно она утром поразила жителей Украины состоянием своей квартиры в первые минуты после ракетного удара оккупантов.

Жительница Умани Юлия, которая утром 28 апреля поразила украинцев кадрами состояния своего дома в первые минуты после ракетного удара оккупантов, рассказала жуткие подробности этой ночью СМИ.

Украинка в эфире "Сніданку з "1+1" отметила, что больше всего боялась за собственных детей, которые сегодня в совсем юном возрасте 9 и 10 лет пережили ракетный "прилет" россиян. По словам Юлии, они сильно порезались осколками стекла, как и другая часть семьи. Она тоже поранила ноги.

По впечатлениям украинки, удар по ее дому был сверхсильным: в квартире повыбивало все стекла и зеркала. Дети спали отдельно, поэтому, несмотря на шок, уманчанка прежде всего побежала к ним.

"Сразу побежала к детям и в вот этом шоковом состоянии, в стекле... порезались очень сильно. Мужу осколок попал в голову. То есть мы сейчас с мужем в больнице. Дети, слава Богу, с меньшими повреждениями. Они у бабушки", – рассказала Юлия.

Она отметила, что медики уже оказали первую помощь ей и мужу: наложили швы и вытащили осколки стекла. Украинка констатировала, что ей семье еще повезло, ведь ее соседи, проживавшие в другом подъезде, погибли.

После событий 28 апреля больше нет призрачного ощущения безопасности, семья пытается оправиться от этой ночи и вряд ли вернется жить в пострадавшую квартиру в ближайшее время, призналась Юлия.

"Моральное состояние очень тяжелое. Я никогда не думала, что нам придется через это пройти", - сказала она.

Удар оккупантов по Умани - что известно

Украинцы не успевают оправиться от шока и трагедий из-за действий армии РФ, которая сегодня ударили ракетами по Украине и городу Умань. Ночью 28 апреля оккупанты запустили по нашим территориям 23 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Из-за российских боеголовок по состоянию на 10:05 погибли 10 уманцев. Еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Позже глава ОВА Игорь Клименко уточнил, что среди жертв - двое маленьких детей. Мэр города уже объявила трехдневный траур по погибшим украинцам.

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