Он обсудил программы сотрудничества с руководительницей Агентства США по международному развитию.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обществу скоро будет представлен новый подход безопасности к гражданской инфраструктуре.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский напомнил, что сегодня, 6 октября, имел в Киеве встречу с руководительницей Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Видео дня

"Обсудили имеющиеся и перспективные программы нашего сотрудничества, реализацию нашего плана быстрого восстановления Украины. Главный упор этих программ - это безопасность. И мы скоро представим обществу этот новый подход безопасности к нашей гражданской инфраструктуре", - заявил он.

Президент также добавил, что поблагодарил Пауэр за выделение средств для подготовки инфраструктуры Украины к зимнему периоду, в частности для теплоснабжения.

Помощь USAID для Украины: детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, в Посольстве США в Украине сообщили, что USAID предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки инфраструктуры теплоснабжения страны к зиме "во время развязанной Россией брутальной войны". Эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, которое поставляет газ в дома украинцев, учреждений медицины и образования, а также предприятиям во всех регионах страны. Отмечалось, что около 7 млн украинцев в 19 областях страны почувствуют помощь со стороны USAID.

Также в этот день Зеленский встретился с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Они обсудили детали ряда программ, разработанных с целью развития в Украине безопасного пространства, и важность реализации плана быстрого восстановления Украины.

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