Ранее российские войска совершили несколько обстрелов Херсона.

Сегодня, 29 января, российские оккупанты ударили по Бериславскому району Херсонской области зажигательными боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Как известно, использовать зажигательные боеприпасы запрещено по нормам международного гуманитарного права.

"Бериславский район сейчас... Рашисты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", - отметили в ОВА.

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Обстрелы Херсона и области

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, с начала суток и по состоянию на 14:00 оккупанты совершили семь обстрелов Херсона. В Херсонской областной военной администрации сообщили, что в результате обстрелов три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Известно, что в результате сегодняшнего обстрела без света остался целый микрорайон освобожденного города.

26 января российские захватчики ударили по зданию Кочубеевского сельского совета Бериславского района. В результате удара один человек погиб, четверо получили ранения.

Недавно в херсонском облсовете сообщали, что на оккупированной части области еще остается около 20-30% гражданского населения.

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