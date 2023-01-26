За жизнь главы ОТГ Кочубеевка Людмилы Костюк сейчас борются врачи.

Одна из российских ракет сегодня попала в здание Кочубеевского сельского совета Бериславского района Херсонской области, в результате чего один сотрудник погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он добавил, что сейчас врачи борются за жизнь главы объединенной территориальной общины Людмилы Костюк.

"Во время ракетной атаки российские оккупанты ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, они думали, что там военный объект. Один сотрудник, мужчина 1969 г. р., погиб. Четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них наш друг – председатель ОТГ Кочубеевка Людмила Костюк", - отметил Вилкул.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Россия снова обстреляла ракетами и донами украинские города.

После этого в ряде областей применили экстренные отключения электроэнергии.

По данным спасателей, сегодня россияне атаковали 11 областей. В результате атак возникло два пожара, было повреждено 35 зданий, пострадали 11 и погибли еще 11 человек.

Позже в Харьковской областной военной администрации сообщили об обстреле пгт Казачья Лопань и Купянска.

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