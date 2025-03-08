Российские СМИ утверждают, что сработала ПВО, но обломки дрона все равно повредили резервуар.

В ночь на субботу, 8 марта, украинские беспилотники атаковали российские нефтяные объекты. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области.

Об этом сообщают российские СМИ. При этом об этой атаке они пишут по-разному. Например, Shot сообщает, что беспилотники "пытались" атаковать НПЗ, а "База" пишет, что предприятие было атаковано.

Из-за атаки БПЛА аэропорт Пулково около часа не принимал и не отправлял авиарейсы. Как рассказали SHOT местные жители, несколько взрывов в районе завода в 6 утра. Российская ПВО якобы сбила один беспилотник на подлете, другой - над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.

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Что известно о заводе КИНЕФ

"Киришинефтеоргсинтез" - крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству производимого топлива, градообразующее предприятие города Кириши.

НПЗ входит в состав компании "Сургутнефтегаз". Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. КИНЕФ является стратегически важным предприятием для топливно-энергетического комплекса РФ, обеспечивая значительную часть топливного рынка страны.

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