По словам военного, сейчас оккупанты наносят удары по общинам, которые расположены на линии боевых действий.

Российские оккупанты активизировали наступательные действия в Запорожской области. Об этом заявил спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телеканала "Эспрессо".

"В нашей области (Запорожской, - ред.) на линии боевых действий после определенного относительного затишья россияне активизировали атаки, наступательные действия. Они там подтянули резервы, немного оправились после того, как "навигребали" здесь. Работает их артиллерия постоянно, авиация. Вы же видите, что сбрасывают бомбы на линии боевых действий, бьют по общинам, которые расположены на линии боевых действий. В целом такая их логика просматривается - они пытаются максимально "серую зону" подвинуть в нашу сторону. Увеличить ее зону и подвинуть в нашу сторону", - рассказал представитель легиона.

По его словам, россияне также пытаются взять под огневой контроль те или иные участки фронта, поэтому выжигают их артиллерией, чтобы в дальнейшем продвигаться вперед, посылая свою пехоту.

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Военный подчеркнул, что армия РФ не потеряла желания продвигаться к административным границам Запорожской области.

"Для Запорожской области больше несет угрозу российская авиация и то, что они постоянно сюда сухопутным коридором из Крыма в Ростов гонят технику, боеприпасы, личный состав, проводят тренировки и в дальнейшем их направляют. Пехотные атаки, проведение активной милитаризации общества, вербовка в свои квазивоенные формирования. Мы же прекрасно понимаем, если людей набирают и выдают им оружие, то рано или поздно они пойдут в атаку. И есть у нас такие участки фронта, там относительное затишье, они, возможно, не попадают в объективы информационных агентств", - отметил Денисов.

Представитель легиона отметил, что движение оккупантов на этом участке фронта связано с населенными пунктами, над которыми они потеряли огневой и физический контроль.

"Но не потеряли желание отвоевать эти пункты и стратегически продвигаться к административным границам Запорожской области - это больше всего несет угрозу. Это то, что мы видим здесь, как говорится, непосредственно на земле в Запорожской области", - объяснил военный.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на агрегатном заводе в городе Волчанск Харьковской области до сих пор остаются заблокированными российские оккупанты. Сейчас эти военные не выходят, ведь они заблокированы и ограничены в своих действиях.

Также Генштаб сообщил, что армия РФ потеряла за минувшие сутки 1190 российских солдат. В частности общие потери России в войне против Украины выросли до 607 680 военных.

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