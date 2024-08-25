В начале там было около 40 российских военнослужащих.

На агрегатном заводе в городе Волчанск Харьковской области все еще остаются заблокироваными российские оккупанты. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

На вопрос о том, как россияне обеспечивают свою логистику на этом участке фронта, он отметил, что это, в основном, "двуногая логистика" - когда они на себе просто все это переносят, доставляют к позициям".

"Кое-где они используют мототехнику, используют гольф-кары или квадроциклы для того, чтобы осуществлять перевозки большего количества боеприпасов или провианта", - рассказал Саранцев. Видео дня

Кроме того, на определенных локациях оккупанты для выполнения задач логистики используют беспилотные летательные аппараты.

"В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе. Да, где уже несколько месяцев заблокировано подразделение. И вся логистика там осуществляется исключительно с помощью использования беспилотных летательных аппаратов. Именно ими они доставляют воду, доставляют боекомплект и доставляют медикаменты", - сказал спикер.

На уточнение, сколько именно людей остается на заблокированном заводе, Саранцев отметил, что в начале там было около 40 военнослужащих.

"Они там несут потери. То есть там есть у них и погибшие, есть и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые способны вести бой. Ну, и, конечно, там определенное количество их остается, точную цифру я вам сейчас не могу назвать по определенным соображениям", - сказал он.

Спикер добавил, эти военные не выходят, они заблокированы и ограничены в своих действиях.

"То есть они не могут выйти, они не могут передвигаться снаружи. И внешняя помощь, которая им поступает, - это исключительно с помощью БПЛА", - отметил Саранцев.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Саранцев отметил, что россияне сохраняют активность на Волчанском направлении и в направлении населенного пункта Липцы.

Там враг пытается проводить активные штурмовые действия. Применяет тактику малых пехотных групп, пытается продвигаться и расширить зону контроля. Но ему это не удается, потому что силы обороны действуют уверенно и решительно и эффективно отражают все атаки врага.

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