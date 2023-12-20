Россияне с октября пытаются перехватить инициативу на фронте в нескольких регионах Украины, отметил военный эксперт Фонда Карнеги.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян и, по мнению западных экспертов, украинская сторона имеет серьезные проблемы.

Военный эксперт Фонда Карнеги в подкасте сказал, что "украинские силы, хотя и мотивированы, но истощены", пишет AP. По его словам, защитникам Украины нужно "восстановить свою боеспособность после изнурительного пятимесячного контрнаступления". "Российские военные с октября пытаются перехватить инициативу на фронте в нескольких областях", - подчеркнул он.

Британский политолог Марк Галеотти в подкасте рассказал, что украинцы имеют "крайне мало резервов". Эксперт предупредил, что если российские оккупанты смогут прорвать наши оборонительные линии, то им удастся "нанести настоящий ущерб коммуникациям, линиям снабжения, тыловым базам снабжения".

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Когда закончится война - Украина остается в центре внимания

19 декабря у президента Владимира Зеленского спросили, закончится ли в следующем году война против РФ. Украинский лидер заявил, что на это вопрос ответа не знает никто. Лидер государства подчеркнул, что если украинцы не потеряют стойкость, то завершат полномасштабное противостояние раньше.

Бытует мнение, что конец войны в Украине будет неожиданным для всех. Ранее бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов прогнозировал, что война украинцев против РФ закончится в конце следующего года.

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