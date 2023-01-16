Американский генерал отметил, что после того, как война Кремля на истребление потерпела поражение в апреле, РФ будет пытаться проводить войну на истощение.

Обстрелами украинской гражданской инфраструктуры президент РФ Владимир Путин будет пытаться истощить украинцев и создать еще больший гуманитарный кризис.

Об этом заявили западные аналитики и подчеркнули, что Украине нужна своевременная и адекватная оборонная помощь, передает Голос Америки. В частности, генерал США в отставке, экс-командующий сил США в Европе Марк Гертлинг считает, что после того, как война на истребление потерпела поражение в апреле, РФ пытается проводить войну на истощение. Как подчеркнул Гертлинг, Кремль атакует украинских граждан, что делает такое ведение войны "вопиющим"и " преступным".

"Стратегия, которую Путин ведет против гражданских, не должна сработать, а Путин должен нести ответственность", - отметил Гертлинг.

Американский генерал считает, что РФ и в дальнейшем способна продолжать ракетные удары. После нападения в минувшие выходные, по оценкам аналитика, Россия еще имеет 24-36 ракет на кораблях.

"Ракеты Х-22 могут обойти большинство объектов противовоздушной обороны, поэтому, вероятно, будет больше ударов, каждый из которых - еще одно военное преступление", - сказал Гертлинг.

Чтобы противостоять этой войне, Украина должна получать оборонительную помощь, и это происходит, отметил он.

Кроме этого, бывший представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Запад должен помочь Киеву победить не только ради Украины, но и ради Европы, а также ради самой РФ.

"Для безопасности Европы, мы должны сначала помочь Украине достичь победы в обороне против России - чем быстрее, тем лучше", - отметил он.

Как указал Волкер, несмотря на значительные жертвы, Путин не думает завершать войну, а нападает на гражданских украинцев, пытаясь создать новый гуманитарный кризис, чтобы заставить Запад требовать от Украины идти на переговоры на невыгодных условиях. При этом он предостерег от такой тактики.

Война в Украине: прогноз на 2023 год

Россияне ждут крупного контрнаступления ВСУ в 2023 году. Но, как сообщили в ISW, в следующие полгода Кремль будет пытаться вернуть инициативу на поле боя и прекратить серию успехов ВСУ.

В декабре прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тыс. новых солдат, чтобы бросить их на войну, и анонсировал еще одну попытку врага захватить Киев. Министр обороны Алексей Резников также информировал, что РФ в феврале будет прибегать к эскалации войны.

В то же время в Главном управлении разведки считают, что Кремль может начать новое наступление в Запорожской области.

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