Болтон подчеркнул, что на данный момент условий для урегулирования войны путем переговоров нет.

Американский политик-республиканец, экс-президент США по вопросам безопасности Джон Болтон считает реалистичной возможность нового наступления российских войск на Киев или на западные регионы, чтобы помешать поставкам Украине военной помощи от стран Запада. Он также подчеркнул, что Путин повышает ставки, поэтому украинцам следует готовиться к тяжелым временам.

В интервью Владимиру Остапчуку для программы "Spotlight Ukraine" на телеканале "Эспрессо" он отметил, что новое наступление РФ с севера может произойти по двум причинам.

"Во-первых, Путин и Кремль пытаются сосредоточиться на политике и дипломатии, чтобы расколоть западный альянс. Я думаю, они осознают, что их военные результаты были плохими, а украинские наоборот, поэтому Путин теперь надеется выиграть дипломатическим путем то, что он не может выиграть на поле боя, раскалывая НАТО, как я уже сказал", – пояснил Болтон.

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Он также упомянул замену командующего российских оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Во-вторых, я бы сказал это всем украинцам, относительно недавнего решения Путина назначить Валерия Герасимова своим новым полевым командиром в этой войне – (оно – ред.) является очень значимым и означает, что здесь впереди очень тяжелые времена. Герасимов, которого Путин выбрал, чтобы быть фактически главой Объединенного комитета начальников штабов, сказал ему выйти из-за своего стола и выиграть войну в Украине. Путин повышает ставки, он выдвигает все свои фишки в центр стола, он не сможет свалить ответственность за провал в Украине ни на кого другого, сейчас его режим на грани, и он дает понять, что не поддерживает никакого урегулирования. На данный момент здесь нет условий для урегулирования путем переговоров", – подчеркнул Болтон.

Угроза нового наступления РФ: что известно

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия готовит несколько вариантов развития боевых действий на территории Украины. Однако в открытых источниках доступны преимущественно ложные сведения. Оккупанты вбрасывают дезинформацию с целью дезориентировать украинское командование.

В то же время секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что российское дипломатическое направление и лично президент РФ Владимир Путин работают над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Согласится ли на это самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, станет известно уже весной, поскольку тогда Россия может начать новое наступление.

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