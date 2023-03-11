Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили поставки Украине боеприпасов и техники.

Как сообщил Залужный в Telegram, во время телефонного разговора они с Милли обсудили ряд важных тем.

"Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Отметил необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", - сказано в сообщении.

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В частности, Залужный рассказал Милли о ситуации на поле боя.

"Договорились продолжать диалог и совместную работу", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Военная помощь США Украине

24 февраля 2023 года Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов.

В январе президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон.

Воины ВСУ проходят обучение по пользованию американскими боевыми машинами пехоты Bradley.

Конгресс продолжит давить на администрацию президента Джо Байдена относительно передачи истребителей F-16 Украине.

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