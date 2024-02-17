По словам Романа Костенко, тот, кто подписывает контракт, в зависимости от звания может получить зарплалту от 3 до 5 тысяч долларов в месяц.

Одну из главных ролей для проведения мобилизации в Украине должна играть мотивация воинов. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

По его словам, тот, кто подписывает контракт, в зависимости от звания может получить зарпалту от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. В его проекте закона, в частности, определяются сроки, которые боец проводит в боевом распоряжении. Согласно им, повышается и коэффициент зарплаты.

"6 месяцев – коэффициент увеличивается в полтора раза. То есть минимальная зарплата в 20-100 тысяч должна расти до 30-200 тысяч соответственно и дальше", - рассказал нардеп.

Он добавил, что за ликвидацию вражеского танка экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов. При этом на этот пункт поощрения личного состава необходимо 1 миллиард 800 миллионов гривен, учитывая показатели 2023 года.

"Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники", – отметил Костенко.

Депутат также сообщил, что отдельным пунктом идет вопрос ветеранских выплат. Так, минимальные пенсии для бойцов, получивших инвалидность, устанавливаются по группам:

третья - 15 тысяч гривен;

вторая - 20 тысяч гривен;

первая - 25 тысяч гривен.

"Потом, если ты 12 месяцев был в боевых действиях и при этом прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатную растаможку, завоз себе любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", – уточнил Костенко.

Мобилизация в Украине - последние новости

7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Также предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

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