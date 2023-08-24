Обнаруженные цифры дают "ужасную оценку" нынешнему состоянию российских ПКС.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потеря каждого пятого российского самолета/вертолета не была вызвана непосредственными боевыми действиями против ВСУ.

Как сообщает Newsweek по состоянию на 17 августа 2023 года 21,7% потерянной российской пилотируемой авиации, включая реактивные самолеты, вертолеты и транспортные самолеты, была объяснена в РФ сбоями системы, ошибками пилотов, "дружественным огнем", или другими событиями, которые не связаны с действиями ВСУ.

По мнению экспертов, такие высокие потери можно объяснить несколькими факторами, и "не в последнюю очередь из-за недосмотра России в техническом обслуживании своих самолетов, вложения времени в подготовку пилотов на высоком уровне и строгого соблюдения процедур безопасности".

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В Oryx подсчитали, что РФ потеряла 186 самолетов и вертолетов, из которых 13 указаны как "небоевые" потери. В то же время журналисты Newsweek смогли обнаружить уничтожение 221 пилотируемого летательного аппарата, включая 17 реактивных самолетов и 18 вертолетов. По их оценке, есть 48 единиц, которые считаются небоевыми потерями. Среди них 7 самолетов Су-25, 4 сверхзвуковых перехватчика МиГ-31 и 3 российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52.

В публикации отмечается, что такие цифры дают "ужасную оценку" нынешнему состоянию российских ПКС.

Потери России в войне

По состоянию на утро 24 августа, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек. Кроме того, по данным Генштаба, Россия потеряла 315 самолетов и 316 вертолетов.

Стоит добавить, что вчера Украина получила российский вертолет Ми-8. Почему пилот решил сотрудничать с Украиной – неизвестно. Вертолет полностью цел, и его смогут использовать для нужд ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

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