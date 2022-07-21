Он констатировал, что для русской армии сейчас не лучшее время.

Российский оккупант под прозвищем Олег SEPAR Танк рассказал о реальном положении ВС РФ на фронте с учетом эффективной работы украинской РСЗО.

Видео боевик записал для своих подписчиков в Telegram.

Он констатировал, что для русской армии сейчас не лучшее время.

"Настроение у меня г*вно, я вам так сразу скажу. По какой причине? Много знаю и не имею права об этом вообще говорить. Скажу просто: на фронте все тяжело. Не радужно как бы хотелось", - заявил "Олег".

Оккупант пожаловался, что ВСУ "довольно успешно" сопротивляются, в то же время россияне гибнут и получают ранения: "Количество не могу назвать, сами понимаете".

"Вчера был обстрелян город Стаханов. Опять попали, сами знаете куда. Точно куда нужно. За полторы недели - 21 склад. Это полная... Это же наши снаряды, мы ими воюем. И очень большой урон это приносит нам", - признался боевик.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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