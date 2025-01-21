По словам военного, во время операции на левобережье Херсонщины было уничтожено много техники и живой силы противника.

Военная операция в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонской области не была напрасной, поскольку подразделения ВСУ уничтожили большое количество живой силы и техники российской оккупационной армии.

Такое мнение ТРК "Бриз" Минобороны Украины высказал военный по имени Иван, который принимал участие в контрнаступательной операции на Крынки в октябре 2023 года в составе 126-й отдельной бригады Сил территориальной обороны (находится в составе морской пехоты).

По его словам, это был прорыв - уникальная операция по форсированию реки Днепр, в рамках которой подразделения ВСУ оттянули на себя большие резервы противника.

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"Шире форсировали только океаны и моря. Реку в два километра никто в истории не форсировал такими масштабами. Это историческая операция. Мы там "перекошмарили", перерубили россиян столько, сколько надо. Просто "дофигища"... Мы вытащили на себя много резерва, там уничтожили много техники и так далее. То есть нельзя сказать, что это плохая операция с точки зрения напрасной траты жизней. Нет. Сто процентов - нет! Потому что то, что там люди делали - нереальные вещи", - подчеркнул военный.

Ивану в этой операции понадобились все навыки и знания: топографические, физические, тактические, стрелковые и тому подобное.

Он рассказал, как бойцы выявили заброшенный участок, и, чтобы перехватить инициативу, заняли его - в этой "точке" вражеские наблюдательные посты их не могли контролировать. Когда противник пытался передислоцироваться туда, то уже попадал в засаду.

Затем началась операция возле села Казачьи Лагери, во время которой по всей полосе были запланированы форсирования реки. Военный отметил, что в боях особенно отличилась украинская пехота, которая в составе штурмовых отрядов участвовала в операции.

"Мы группой в шесть человек удерживали фланг в отрыве в два километра от основных сил... Это была такая автономная операция на самообеспечении... Через некоторое время россияне таким же путем пытались окружить наши войска. Мы удерживали этот фланг несколько недель", - рассказал военный.

По его словам, в одном из боев он был ранен из стрелкового оружия. Он стоял возле укрытия, когда "прилетели" через стенку несколько пуль, одна из которых попала ему в шею. Ее вытащили прямо на поле боя, а уже на следующий день Иван вместе с собратьями пошел на новый штурм.

"Я видел ад, и название ему "Крынки"... Лучше быть честным перед самим собой, быть на передовой борьбы добра и зла", - подчеркнул военный.

Операция ВСУ в Крынках - детали

Контрнаступательная операция ВСУ в районе Крынок на левобережье Херсонщины началась 14 октября 2023 года. В конце июня 2024 года Силы обороны Украины отошли из поселка.

По данным "Слідство.Інфо", с октября 2023 года по конец июня 2024 года там пропали без вести 788 защитников. Командир десантно-штурмовой роты одного из батальонов 35-й бригады ВСУ, которая воевала и продолжает осуществлять операции на Днепре, по имени Денис, отметил, что оборона и расширение плацдарма в Крынках были необходимой задачей. В противном случае россияне сами пытались бы высадиться на лодках на правый берег.

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