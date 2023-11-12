В ГУР отказались официально подтверждать или опровергнуть информацию об этих событиях

Главное управление военной разведки Украины было причастно к по меньшей мере одной из трех атак, которые произошли на территории России 10-11 ноября.

Как сообщается в отчет ISW, "Суспильне Крым" ссылаясь на источники в ГУР заявило, что они организовали взрыв железнодорожных путей в Рязанской области, в результате чего 11 ноября с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Этот взрыв в ближайшее время усложнит материально-техническое обеспечение оккупационных войск. По словам одного известного российского милблогера, поезд перевозил минеральные удобрения.

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Московская железная дорога заявила, что ситуация не коснулась пассажирских и пригородных поездов. Был создан штаб для координации любых сбоев, вызванных сходом с рельсов. Пропагандистское агентство РИА Новости писало, что сход с рельсов произошел из-за "вмешательства посторонних лиц".

Кроме этого, в ночь на 11 ноября в России произошло еще два взрыва: один на пороховом заводе возле Котовска Тамбовской области, а второй - возле Коломны Московской области. Там якобы сбитый дрон упал на здание ГП "Конструкторское бюро машиностроения", которое занимается изготовлением ракет "Кинжал" и "Искандер".

Пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов отказался официально подтверждать или опровергнуть информацию об этих событиях, но подобные удары будут продолжаться.

Другие украинские чиновники на момент публикации отчета не комментировали удар в Коломне. Однако, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью пригрозил, что Украина ответит на российские удары по украинской критической инфраструктуре зимой взаимными ударами по российской энергетической инфраструктуре, включая - нефтегазовую.

"Хлопок" в России

В сентябре в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили атаку на "Редкинский исследовательский завод" в Тверской области России. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

Недавно на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России раздались взрывы.

Вечером в пятницу, 10 ноября, в подмосковном городе Коломна раздались взрывы. Кроме того, на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар. Очевидцы сообщают о звуках взрывов перед пожаром.

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