Этот вопрос уточнили в оборонном комитете Рады.

В Верховной Раде уверяют: пока что государство не обладает полной информацией о мужчинах призывного возраста, находящихся сейчас за границей на фоне активных разговоров о том, что Украина начнет мобилизовать оттуда своих граждан.

Успокоил общество народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам обороны Федор Вениславский в эфире телемарафона.

"Мы на сегодняшний день не имеем полной информации о военнообязанных, которые находятся за границей. Кто-то из них выехал в соответствии с требованиями действующего законодательства, кто-то с нарушением... Но, всей этой полной информации у нас нет. И даже четкого алгоритма, как это все верифицировать... Это все сейчас в процессе обсуждения", - заявил он.

По словам Вениславского, украинцам следует дождаться окончательной финализации соответствующих процессов: когда в парламент будут вынесены какие-то конкретные предложения на уровне закона. "Сейчас обсуждать это преждевременно", - утверждает он.

Украинцам могут давать повестки через электронные оповещения

В интервью украинским СМИ министр обороны Рустем Умеров предупредил, что государство рассматривает вариант ввести электронные оповещения для украинцев о явке в ТЦК.

В то же время чиновник указал, что сначала государство проведет учет баз данных военнообязанных, чтобы понять, кому предлагать военную службу, а кому нет.

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