Об этом им рассказывают россияне в своих школах и в средствах массовой информации.

Украинские дети, которых похитили российские оккупанты, боялись возвращаться домой, поскольку были уверены, что здесь их будут допрашивать нацисты.

"Это дети в возрасте 10, 12 лет рассказывали нам, что им рассказывают россияне в своих школах, в средствах массовой информации. Трудно представить состояние ребенка, к которому приезжает мама или сестра и говорит: "Поехали в Украину". А ребенок в 10 лет говорит: "Нет, я не поеду, я боюсь. Меня же убьют нацисты", - рассказал исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба в интервью Online.UA.

Также он рассказал о десятилетнем ребенке из интерната на оккупированной территории. Мальчика разделили с мамой, однако впоследствии его удалось вернуть в Украину.

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"Я встречал эту семью на вокзале и общался с ними. Представьте себе мое удивление, когда этот мальчик через каждые 2-3 минуты провозглашал "Единая Расия". Я не мог понять, что это? Спросил ребенка: "а какой ты подарок хочешь? Может Быть, Lego?" Ответ - "Единая Расия". Я не мог понять, почему десятилетний мальчик произносит название партии Путина. А мама объясняет: "это он постоянно. Вот мы ехали с ним, и он постоянно — Единая Россия", - вспоминает Кулеба.

Оказалось, что в интернет, где содержали мальчика, приезжали представители российской партии. Они дарили детям конфеты, Lego и "по сути постоянно прошивали их этим названием".

Депортация украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх" сообщил, что официально подтверждена депортация 19 546 украинских детей.

Если Украина будет возвращать одного ребенка каждый день, то на возвращение всех похищенных понадобится 55 лет и это при том, что россияне продолжают ежедневно вывозить из страны новые группы детей.

В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании международной коалиции государств по вопросам возвращения депортированных украинских детей. заявил, что насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны.

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