Председатель ОВА замечает, что ранее россияне так и не смогли осуществить никакие свои планы, привязанные к каким-то датам.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уверен, что российским оккупантам не удастся провести псевдореферендум.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы все говорим часто о том, что россияне любят символизм. Они привязаны к каким-то датам. Они что-то обязательно посвящают. Они могут продвинуться на километр или два, или взять, возможно, какой-то населенный пункт, и они обязательно вспомнят дату какого-то рождения песика Владимира Ульянова в каком-то там 17-м году", - отметил председатель ОВА.

Відео дня:

Он подчеркнул, что "ни разу, начиная с 24 февраля, все даты, которые россияне объявляли или называли, или давали какой - то дедлайн для своих каких-то планов, - ни один план у них не осуществился".

"Поэтому все, что они раньше называли на 9 мая, "три дня на Киев", сейчас - 11 сентября - я уверяю вас, никакие их планы не будут воплощены в жизнь. Наши военные все это разрушат. И все, что они (оккупанты - УНИАН) запланируют, - они найдут 150 миллионов каких-то оснований для того, чтобы перенести свои планы подальше уже в будущее", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, Гайдай честно рассказал почему военные "сдали" Северодонецк.

Вас также могут заинтересовать новости: