Командующий Военно-Морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил журналистам, что будущий флагман национального флота, корвет "Гетьман Иван Мазепа" строится в Турции даже быстрее, чем планировалось.
"Все идет в соответствии с планом, даже быстрее. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, со стороны руководства государства есть поддержка и понимание, что мы должны строить мощный флот и смотреть в будущее ... Поэтому строительство таких кораблей продолжается, и оно продолжается в соответствии с графиком и даже немного с его опережением", - подчеркивает командующий.
По его словам, все вооружение, предназначенное для корабля, будет поставлено своевременно, и уже в следующем году он должен войти в состав ВМС.
Оснащение фрегата вооружением уже определено контрактом. В частности, речь идет об артиллерийских системах калибра 76 мм и 205 мм, крылатых ракетах, зенитно-ракетном комплексе дальностью более 20 км, средствах радиоэлектронной борьбы.
"Согласно действующему контракту, мы строим два таких корабля за рубежом. Следующие мы планировали строить на территории Украины, ведь мы обязаны в будущем развивать нашу судостроительную отрасль. Поэтому третий, четвертый корабль должен уже строиться в Украине", - говорит Неижпапа.
Он добавляет, что также в Турции продолжается подготовка команды корвета. Сначала экипаж будет индивидуально осваивать технику и вооружение, установленные на корабле, а после прохождения индивидуальной подготовки по специальностям будет продолжаться общая подготовка.
Как пояснил командующий, стажировка и тренировка на турецких кораблях такого типа позволит украинским морякам как можно быстрее получить необходимые практические навыки.
Кроме того, вице-адмирал акцентирует, что отечественные ВМС должны иметь много платформ: корабли класса "корвет", противоминные корабли, десантные силы и тому подобное.
В Турции продолжается строительство корвета "Гетьман Иван Мазепа" - главное
Как сообщал УНИАН, в Турции в сентябре 2021 года состоялась закладка киля корабля класса "корвет" типа Ada для ВМС Украины.
2 октября 2022 года в Стамбуле на военной верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard состоялась церемония спуска на воду этого корвета с наименованием "Гетьман Иван Мазепа".
Корпус будущего флагмана Военно-Морских сил ВСУ сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах "Азовсталь" и "ММК им. Ильича".