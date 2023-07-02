Современный корабль уже в следующем году должен войти в состав ВМС ВСУ.

Командующий Военно-Морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил журналистам, что будущий флагман национального флота, корвет "Гетьман Иван Мазепа" строится в Турции даже быстрее, чем планировалось.

"Все идет в соответствии с планом, даже быстрее. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, со стороны руководства государства есть поддержка и понимание, что мы должны строить мощный флот и смотреть в будущее ... Поэтому строительство таких кораблей продолжается, и оно продолжается в соответствии с графиком и даже немного с его опережением", - подчеркивает командующий.

По его словам, все вооружение, предназначенное для корабля, будет поставлено своевременно, и уже в следующем году он должен войти в состав ВМС.

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Оснащение фрегата вооружением уже определено контрактом. В частности, речь идет об артиллерийских системах калибра 76 мм и 205 мм, крылатых ракетах, зенитно-ракетном комплексе дальностью более 20 км, средствах радиоэлектронной борьбы.

"Согласно действующему контракту, мы строим два таких корабля за рубежом. Следующие мы планировали строить на территории Украины, ведь мы обязаны в будущем развивать нашу судостроительную отрасль. Поэтому третий, четвертый корабль должен уже строиться в Украине", - говорит Неижпапа.

Он добавляет, что также в Турции продолжается подготовка команды корвета. Сначала экипаж будет индивидуально осваивать технику и вооружение, установленные на корабле, а после прохождения индивидуальной подготовки по специальностям будет продолжаться общая подготовка.

Как пояснил командующий, стажировка и тренировка на турецких кораблях такого типа позволит украинским морякам как можно быстрее получить необходимые практические навыки.

Кроме того, вице-адмирал акцентирует, что отечественные ВМС должны иметь много платформ: корабли класса "корвет", противоминные корабли, десантные силы и тому подобное.

В Турции продолжается строительство корвета "Гетьман Иван Мазепа" - главное

Как сообщал УНИАН, в Турции в сентябре 2021 года состоялась закладка киля корабля класса "корвет" типа Ada для ВМС Украины.

2 октября 2022 года в Стамбуле на военной верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard состоялась церемония спуска на воду этого корвета с наименованием "Гетьман Иван Мазепа".

Корпус будущего флагмана Военно-Морских сил ВСУ сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах "Азовсталь" и "ММК им. Ильича".

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