Также уничтожены три российских склада боеприпасов.

В эти сутки украинские войска поразили вражеские пункты управления, районы сосредоточения оккупантов и российские склады боеприпасов.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также украинские защитники уничтожили 20 иранских ударных дронов типа "Shahed", а также беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В то же время, ракетные войска и артиллерия в эти сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район скопления российских военных, два склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

По данным Генштаба ВСУ, в эти сутки россияне нанесли пять ракетных ударов по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

Кроме того, зафиксировано более 40 авиационных ударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура на Херсонщине", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил ВСУ, этой ночью россияне совершили очередную атаку на Украину, нанеся удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 / Х-555 и ударными дронами "Shahed-136/131".

Украинским военным удалось уничтожить одну крылатую ракету, остальные-попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

В то же время, были сбиты все выпущенные россиянами 20 ударных дронов, а также беспилотник оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

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