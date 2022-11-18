Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

За сутки украинские военные ликвидировали еще около 350 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 83460 человек, из которых 350 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, с начала вторжения уничтожено:

Видео дня

танков ‒ 2879 (+1);

боевых бронированных машин-5808 (+4);

артиллерийских систем-1865 (+5);

РСЗО – 393 (+0);

средств ПВО – 209 (+0);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5);

крылатых ракет – 480 (+6);

кораблей / катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4366 (+4);

специальной техники – 161 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Последние потери оккупантов на войне против Украины

Как сообщил Генштаб, украинские военные за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы и техники врага, а также пункты управления противника и склады боеприпасов.

На южном направлении, где продолжается контрнаступление ВСУ, усложнился подсчет потерь российских захватчиков из-за удаленности их расположения. Как сообщило Оперативное командование "Юг", пока известно об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: