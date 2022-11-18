За сутки украинские военные ликвидировали еще около 350 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 83460 человек, из которых 350 ликвидированы за прошедшие сутки.
Кроме того, с начала вторжения уничтожено:
- танков ‒ 2879 (+1);
- боевых бронированных машин-5808 (+4);
- артиллерийских систем-1865 (+5);
- РСЗО – 393 (+0);
- средств ПВО – 209 (+0);
- самолетов – 278 (+0);
- вертолетов – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5);
- крылатых ракет – 480 (+6);
- кораблей / катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4366 (+4);
- специальной техники – 161 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Последние потери оккупантов на войне против Украины
Как сообщил Генштаб, украинские военные за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы и техники врага, а также пункты управления противника и склады боеприпасов.
На южном направлении, где продолжается контрнаступление ВСУ, усложнился подсчет потерь российских захватчиков из-за удаленности их расположения. Как сообщило Оперативное командование "Юг", пока известно об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.