В то же время в рамках стабилизационных мероприятий увеличилось количество выявлений коллаборантов и прихвостней оккупационной власти.

На юге Украины усложнился подсчет потерь российских захватчиков из-за удаленности их расположения.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook, пока известно об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.

"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальное требует доразведки", – говорится в сообщении.

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При этом, российские оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. В частности, враги держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.

"В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме", – добавили в ОК"Юг".

Также указано, что корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, оснащенный 4 ракетами "Калибр".

"Однако, напомним, смена обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет. Не пренебрегайте предупреждениями о ракетной опасности, сигналами воздушных тревог. Враг продолжает шантаж и удары по критической инфраструктуре, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне", – отметили в командовании.

Отдельно военные добавили, что в рамках стабилизационных мер увеличилось количество выявлений коллаборантов и прихвостней оккупационной власти.

"Некоторые из них пытаются "перекраситься", но местные жители хорошо помнят каждого", – отметили в сообщении.

Ситуация на южном направлении

На левом берегу Днепра оккупанты осуществляют перегруппировку для усиления своих группировок на других направлениях. Отмечается, что продолжается отвод вражеского войска на глубину для избежания огневого влияния Сил обороны.

Кроме того, как заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, армия Украины вышла к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым.

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