Пилот российского самолета успел катапультироваться со сбитого украинскими воинами самолета и снял этот момент на видео.
Кадрами поделился украинский журналист Юрий Бутусов.
По его словам, украинские воины сбили российскую "птичку" на сверхнизкой высоте. Скорее всего, самолет сбили ракетой переносного зенитно-ракетного комплекса.
"Очевидно, попадание произошло в момент выхода из атаки, на своей территории пилот спокойно осматривается, связывается с напарником, который облетает место падения", - прокомментировал Бутусов.
Потери России в Украине
Как сообщал УНИАН, 22 октября на юге украинские военные уничтожили два российских вертолеты Ка-52.
На днях в Херсонской области уничтожили российский Су-25.
Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют 270 самолетов и 245 вертолета.