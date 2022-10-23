Россиянин, бомбардировавший Украину, выжил.

Пилот российского самолета успел катапультироваться со сбитого украинскими воинами самолета и снял этот момент на видео.

Кадрами поделился украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, украинские воины сбили российскую "птичку" на сверхнизкой высоте. Скорее всего, самолет сбили ракетой переносного зенитно-ракетного комплекса.

Видео дня

"Очевидно, попадание произошло в момент выхода из атаки, на своей территории пилот спокойно осматривается, связывается с напарником, который облетает место падения", - прокомментировал Бутусов.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 октября на юге украинские военные уничтожили два российских вертолеты Ка-52.

На днях в Херсонской области уничтожили российский Су-25.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют 270 самолетов и 245 вертолета.

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