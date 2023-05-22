На кадрах слышны взрывы и выстрелы.

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) записали видео с Белгородской области, заявив, что "ключ границы сломан пополам", а российский диктатор Владимир Путин станет "липовым... медом".

Короткий ролик из Белгородской области опубликовали в Телеграм-канале "РДК". На кадрах позируют два бойца, на фоне слышны взрывы и выстрелы.

"Ну, что сказать? Границы ключ сломан пополам. И дедушка Путин совсем скоро станет превратится в липовый мед. Все отлично", - сказали бойцы.

Налет на Белгородскую область

Сегодня бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях. События происходят очень интенсивно, ведь россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположен рядом с хранилищем ядерного оружия.

В ГУР заявили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса". Цель-создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Тем временем россияне массово бегут из Белгородской области. На выезде из города образовались пробки.

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