По словам Эндрю Мичты, Вашингтон еще имеет время, чтобы обеспечить стратегическую победу Киева на поле боя.

У Вашингтона еще есть время, чтобы не допустить того, что в Москве и Пекине восприняли бы как поражение США в Украине. При этом Конгресс и администрация Джо Байдена должны отбросить разногласия и договориться о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить стратегическую победу Киева на поле боя, что изменит динамику в пользу Запада. Об этом в своей статье для Politico пишет американский политолог, директор Стратегической инициативы Скоукрофта в Атлантическом совете США Эндрю Мичта.

По его мнению, для США это означало бы "отказ от нынешнего подхода" к войне в Украине - необходимо предоставить Киеву оружие и боеприпасы, необходимые для прорыва российской обороны, сделать российскую армию в Украине недееспособной и четко сообщить, что мечта РФ об империи является фантазией.

"Ресурсное обеспечение Украины таким образом, чтобы сделать эту войну как можно короче, должно быть основной целью Запада. Дипломатия США должна приложить все усилия, чтобы заручиться поддержкой в НАТО для расширения полноправного членства Украины — ничто не даст более сильного сигнала о решимости Запада", - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, США должны прекратить позволять европейским союзникам по НАТО не выполнять свои обязательства по восстановлению своих вооруженных сил, ведь это оставляет альянс "уязвимым для российского шантажа или нападения".

"НАТО опирается на ряд взаимных обязательств, и невыполнение этих обязательств подрывает сами основы договора. Неприемлемо, что некоторые из самых богатых стран Европы продолжают пренебрегать расходами на оборону", - отмечает Мичта.

По его словам, пришло время признать, что "мы вступили в период длительной системной нестабильности во всем мире".

"Настало время для американской стратегии национальной безопасности, которая не просто говорит о "стратегической конкуренции" и "поддержке основанного на правилах международного порядка" в нормативных терминах, но и рисует геостратегическую карту мира, которая отвечает интересам США, а также их союзников", - резюмировал политолог.

Помощь США Украине - последние новости

Украина "остро" нуждается в поддержке США. Об этом на днях заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, помощь, которую США оказывали Украине, сейчас прекратилась, а "атаки, которые проводят россияне, только усиливаются".

Как известно, в декабре законодатели-республиканцы ушли на каникулы, так и не согласовав помощь Украине.

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