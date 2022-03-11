Филигранная работа наших военных.

Вооруженные силы Украины уже шестнадцатые сутки доблестно отбиваются от российско-нацистских оккупантов. Наши солдаты истребляют путинских террористов в небе и на земле. Недавно Оперативное командование "Север" сообщило о сбитом Су-34 защитниками Чернигова. А сейчас новой победой украинских солдат поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он показал, насколько метко работают наши Воздушные силы.

"Несколько минут назад уничтожено вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы", — написал главнокомандующий на своей официальной странице на Facebook.

К публикации Залужный прикрепил короткий ролик. На видео можно заметить скопление из нескольких единиц техники. Спустя несколько секунд в главную из них прилетел снаряд. Точечное попадание хорошо прослеживается на выложенных кадрах.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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