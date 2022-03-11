Каждый уничтоженный самолет РФ — это десятки сохраненных жизней украинцев.

Вооруженные силы Украины продолжают истреблять российскую террористическую авиацию. Наши воины регулярно докладывают о сбитых самолетах и вертолетах противника. Например, за прошлые сутки ВСУ уничтожили десять истребителей врага. А теперь стало известно, что к общему списку можно добавить очередной Су-34.

Радостной новостью поделилось Оперативное командование "Север". На его странице на Facebook появилось следующее заявление: "Предварительно: черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет ущерба мирным людям. Верьте в своих защитников. Вместе — к победе".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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