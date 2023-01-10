Украинская армия позаботится о том, чтобы даже за небольшие достижения на фронте оккупанты заплатили большими потерями.

Вооруженные силы Украины пытаются нанести максимальный вред российским войскам в боях возле Соледара на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Он заверил, что наши защитники позаботятся о том, чтобы даже за небольшие достижения на фронте оккупанты заплатили большими потерями в своих рядах. Сейчас бои ведутся на истощение российских войск.

"Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи (полученные сверхусилиями и большими потерями), вели к большой "пирровой" победе", - сказал он.

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По словам Череватого, за прошедшие сутки враг 86 раз обстрелял город из разных систем артиллерии.

Отметим, что уже на протяжении нескольких месяцев украинская армия ведет ожесточенные бои с оккупантами в окрестностях Бахмута. Рашисты не оставляют попыток штурмовать город, в то время как ВСУ говорят об огромных потерях врага на этом направлении.

Днями ранее Череватый констатировал, что оккупационные войска не контролируют Соледар и несут большие потери.

Буквально сегодня ВСУ похвастались уникальными кадрами, снятыми в окрестностях Бахмута, за который идут жестокие бои. Украинские защитники четко и слажено уничтожили врага и захватили позиции россиян.

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