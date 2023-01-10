Эксперт подчеркнул, что для российских войск сейчас важно показать любую победу, и они не считаются с потерями.

Перегруппировка российских войск в районе Соледара Донецкой области не будет способствовать окружению врагом Бахмута. При этом после поражения на том направлении российские оккупанты будут вынуждены остановиться, как это произошло после штурма Северодонецка и Лисичанска на Луганщине.

Как объяснил военный эксперт Сергей Грабский в интервью ТСН, если посмотреть на линию боевого соприкосновения, будет видно, что для того, чтобы окружить Бахмут с района Соледара, оккупантам надо приложить чрезвычайные усилия. Эксперт отметил, что у него есть "большие сомнения, что российские войска имеют такие силы".

По словам Грабского, оккупанты не считаются с потерями. Для российских войск сейчас важно показать любую победу.

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"Поэтому говорить о том, что со взятием Соледара создается серьезная угроза окружения Бахмута, пока рано. Потому что противник будет продвигаться там в местности, достаточно застроенной, поэтому для маневров у него там пространства недостаточно. И надо понимать, что там оборона наша готовилась не один год, и мы можем противостоять противнику", – продолжил Грабский.

Эксперт добавил, что если в напряженных боях враг не сумеет взять Бахмут, то РФ будет вынуждена перейти к менее интенсивным боевым действиям.

"То есть будут продолжаться обстрелы, возможно, будут и дальше сносить населенные пункты, расстреливая их. Но каких-то активных действий на этом направлении они уже просто не смогут провести, потому что потери их будут очень большими", – убежден он.

Грабский считает, что со временем российские войска на том направлении могут переформатироваться, что подтверждает так называемая "частичная мобилизация" в РФ. Он также не исключает возможности переброски дополнительных сил на этот участок фронта.

"Но, видимо, они будут вынуждены остановиться, как в свое время они остановились в районе Белогоровки Луганской области после довольно отчаянных попыток штурмовать Северодонецк, Лисичанск. Да, их захватили, но в дальнейшем их наступательного потенциала уже просто не хватило, и они вынуждены были остановиться. Собственно, мы на том участке и наблюдаем такую достаточно стабильную линию обороны, где идут бои, но их интенсивность уже не такая, какая была во время северодонецкой битвы. Та же ситуация может сложиться и здесь", – прогнозирует эксперт.

Бои за Соледар

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины пытаются нанести максимальный урон российским войскам в боях у Соледара на Бахмутском направлении. Сейчас бои ведутся на истощение оккупантов.

Ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Соледар обстреливается россиянами с трех сторон. Ситуацию вокруг Соледара осложняет то, что ранее враг захватил Яковлевку Бахмутского района.

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