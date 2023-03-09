Всего украинские защитники отбили более 110 атак оккупантов на линии фронта.

За минувшие сутки 8 марта украинские защитники нанесли сокрушительные удары по местам сосредоточения сил и военной техники оккупантов с помощью авиации. Накануне стало известно, что российский Су-25 возле Бахмута сбили с ПЗРК.

Согласно утренней оперативной сводке Генштаба в Facebook, украинская авиация по состоянию на утро 9 марта нанесла 11 ударов по армии РФ.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ.

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Напомним, что за сутки Силы обороны Украины отбили более 110 атак оккупантов на линии фронта. Основные усилия враг сосредоточил на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также в Генштабе констатировали, что по состоянию на 9 марта оккупанты почти использовали запасы боеприпасов со складов в Центральной России. Это создает трудности для армии РФ, которая ведет кровопролитную войну в Украине - вражеские солдаты не получат вовремя боеприпасы для эскалации своих действий под Бахмутом и на других направлениях в Украине.

Сегодня в американском Институте изучения войны (ISW) напомнили, что большинство российских подразделений истощены и без дополнительного подкрепления своих сил не имеют потенциала.

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