По его мнению, контрнаступление на Луганщине и под Донецком уже началось.

Если Вооруженные Силы Украины сейчас проводят после удачного контрнаступления стабилизационную операцию, то дальше будет прикрытие, выстраивание логистики и накопление ресурсов. После этого может быть новая наступательная операция.

Такое мнение волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук озвучил в интервью Апостроф.

По его мнению, контрнаступление на Луганщине и под Донецком уже началось.

Видео дня

"Лисичанск и Северодонецк – это же Луганская область. Смотрите, если говорить о северной Луганщине, там есть четыре города, которые контролируют все: это Сватово, Старобельск, Счастье и Станица Луганская. Если мы говорим о Белогоровке и тому подобное, то он меньше. Там нет такой концентрации сел, хуторов, как это было, например, в районе треугольника Балаклея – Шевченково – Купянск" , - рассказал он.

Что же касается Донбасса в целом, то боевые действия там продолжаются, они достаточно активны.

"На Авдеевку постоянные нападения, попытки продвижения россиян на Бахмут. Не забываем, что возле Угледара постоянно бьют. В местах еще ни у кого стратегической инициативы нет. Если мы сейчас проводим после удачного контрнаступления стабилизационную операцию, далее следует прикрытие, выстраивание логистики и накопление ресурсов. Только тогда может быть снова новая наступательная операция. Для того чтобы делать наступление на Луганщину сейчас, нужно установить контроль за Лиманом, Кременной, Лисичанском и Северодонецком. Тогда все дороги будут открыты", - рассказал он.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вас также могут заинтересовать новости: